Анчелотти впервые в своей тренерской карьере проиграл Бетису в Ла Лиге

Менеджер мадридского «Реала» Карло Анчелотти впервые в своей тренерской карьере проиграл матч против «Бетиса» в Ла Лиге (5 побед, 4 ничьи, 1 поражение).

1 марта состоялась игра 26-го тура чемпионата Испании между командами «Бетис» и «Реал». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1. Иско забил победный гол с пенальти.

Для тренера «зелено-белых» Мануэля Пеллегрини эта победа против мадридского «Реала» в лиге стала первой в карьере тренера (1 победа, 5 ничьих, 4 поражения).

В этом сезоне Ла Лиги «сливочные» занимают вторую строчку в турнирной таблице (16 побед, 6 ничьих, 4 поражения), а «Бетис» – шестую (10 побед, 8 ничьих, 8 поражений).

