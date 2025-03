Гирасси – второй лучший голеадор Боруссии Д в одном сезоне с 2017/18

Форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси является вторым лучшим бомбардиром клуба в одном сезоне за последние 7 лет (24).

1 марта состоялась встреча 24-го тура Бундеслиги между командами «Санкт-Паули» и «Боруссия» Дортмунд. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0. Гирасси и Адейеми забили по одному мячу.

Больше за сезон в составе «пчел» за этот период забил лишь Эрлинг Холанд в кампаниях 2021/22 (29) и 2020/21 (41).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Серу сыграл 21 матч, отметившись 14 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Дортмундская «Боруссия» занимает десятое место в турнирной таблице лиги (10 побед, 5 ничьих, 9 поражений).

Only Erling Haaland has scored more goals in a single season for Dortmund than Serhou Guirassy since 2017/18.



◎ 41 - Erling Haaland (20/21)

◎ 29 - Erling Haaland (21/22)

◉ 24 - Serhou Guirassy (24/25)

◎ 21 - Marco Reus (18/19)

◎ 21 - Pierre-Emerick Aubameyang (17/18)… pic.twitter.com/ZdmNuQKrgY