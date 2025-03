Впервые с 2022 года Интер забил гол прямым ударом со штрафного в Серии А

Защитник «Интера» Федерико Димарко в поединке против «Наполи» забил гол прямым ударом со штрафного, который стал первым для клуба в Серии А с 2022 года.

1 марта состоялась игра 27-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Интером». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Последний раз «нерадзурри» забили гол со штрафного в ноябре 2022 года против «Болоньи». Автором того гола также был Димарко.

В этом сезоне итальянского чемпионата «Интер» является лидером турнирной таблицы с 59 очками (17 побед, 7 ничьих, 3 поражения), а «Наполи находится на одной позиции ниже с 57 баллами (17 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

