Левандовски три сезона подряд забивает 15+ голов в Ла Лиге

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – единственный игрок, который отметился 15 или более забитыми мячами в каждом из последних трех сезонов Ла Лиги подряд.

Самой результативной кампанией в испанском чемпионате для Роберта стал сезон 2022/23, в котором поляк забил 23 гола и отдал 7 результативных передач в 34 матчах. В розыгрыше Ла Лиги 23/24 Левандовски в 35 поединках забил 19 голов и отдал 8 ассистов, а в нынешнем сезоне 2024/25 – 20 забитых мячей и 2 голевые передачи в 24 встречах.

В текущем сезоне польский нападающий принял участие в 36 матчах во всех соревнованиях, отметившись 36 результативными действиями (33 Г + 3 А). «Каталонцы» располагаются на первой позиции в турнирной таблице лиги (17 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

Robert Lewandowski is the only player to score 15+ goals in each of the last 3 LaLiga seasons.



20 in 2024/25

19 in 2023/24

23 in 2022/23 pic.twitter.com/px1j6llnY2