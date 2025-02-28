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  4. Левандовски три сезона подряд забивает 15+ голов в Ла Лиге
Испания
28 февраля 2025, 19:16 |
180
1

Левандовски три сезона подряд забивает 15+ голов в Ла Лиге

За последний период только поляку удалось отличиться этим достижением

28 февраля 2025, 19:16 |
180
1
Левандовски три сезона подряд забивает 15+ голов в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – единственный игрок, который отметился 15 или более забитыми мячами в каждом из последних трех сезонов Ла Лиги подряд.

Самой результативной кампанией в испанском чемпионате для Роберта стал сезон 2022/23, в котором поляк забил 23 гола и отдал 7 результативных передач в 34 матчах. В розыгрыше Ла Лиги 23/24 Левандовски в 35 поединках забил 19 голов и отдал 8 ассистов, а в нынешнем сезоне 2024/25 – 20 забитых мячей и 2 голевые передачи в 24 встречах.

В текущем сезоне польский нападающий принял участие в 36 матчах во всех соревнованиях, отметившись 36 результативными действиями (33 Г + 3 А). «Каталонцы» располагаются на первой позиции в турнирной таблице лиги (17 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Роберт Левандовски статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Mark4854590
Класний форвард. Шкода, що Золотий м'яч у 2021 році у нього, на мою думку, просто вкрали
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