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28 февраля 2025, 11:59 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:04
241
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вингер Милана переехал в экзотический чемпионат

Самуэль Кастильехо продолжит карьеру в «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии

28 февраля 2025, 11:59 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:04
241
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вингер Милана переехал в экзотический чемпионат
ФК Джохор Дарул Тазим. Самуэль Кастильехо

30-летний испанский вингер Самуэль Кастильехо на правах свободного агента перебрался в клуб «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии.

Пресс-служба клуба не проинформировала о деталях контракта футболиста, однако известно, что испанец выбрал 77-й игровой номер.

Еще с лета 2024 Самуэль находился без команды. Последним коллективом вингера стала испанская «Валенсия», в которой он провел целый сезон на правах аренды.

В целом Кастильехо в своей карьере выступал за такие клубы: «Малага», «Вильярреал», «Валенсия», «Милан» и «Сассуоло». Наибольшее количество матчей футболист отыграл в составе «желтой субмарины», поскольку Самуэль появился в 124 матчах «Вильярреала».

За главную сборную Испании Кастильехо никогда не играл. Вингер в своем активе имеет всего четыре игры в составе сборной Испании U-21.

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Самуэль Кастильехо трансферы Джохор Дарул Тазим
Андрей Витренко Источник
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