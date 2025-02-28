ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вингер Милана переехал в экзотический чемпионат
Самуэль Кастильехо продолжит карьеру в «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии
30-летний испанский вингер Самуэль Кастильехо на правах свободного агента перебрался в клуб «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии.
Пресс-служба клуба не проинформировала о деталях контракта футболиста, однако известно, что испанец выбрал 77-й игровой номер.
Еще с лета 2024 Самуэль находился без команды. Последним коллективом вингера стала испанская «Валенсия», в которой он провел целый сезон на правах аренды.
В целом Кастильехо в своей карьере выступал за такие клубы: «Малага», «Вильярреал», «Валенсия», «Милан» и «Сассуоло». Наибольшее количество матчей футболист отыграл в составе «желтой субмарины», поскольку Самуэль появился в 124 матчах «Вильярреала».
За главную сборную Испании Кастильехо никогда не играл. Вингер в своем активе имеет всего четыре игры в составе сборной Испании U-21.
From LaLiga to Serie A, and now JOHOR!— JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) February 27, 2025
Welcome to Johor Darul Ta'zim FC, Samu Castillejo!
More photos at https://t.co/wAWYiSlpjG
Hidup Johor Demi Johor#WhatCanYouDo#TheTMJeffect#HarimauSelatan#SouthernTigers#PermataSelatan#JewelOfTheSouth#JDTuntukSemua#JDTforAll pic.twitter.com/xbsB8iom9q
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