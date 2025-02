ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вингер Милана переехал в экзотический чемпионат

30-летний испанский вингер Самуэль Кастильехо на правах свободного агента перебрался в клуб «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии.

Пресс-служба клуба не проинформировала о деталях контракта футболиста, однако известно, что испанец выбрал 77-й игровой номер.

Еще с лета 2024 Самуэль находился без команды. Последним коллективом вингера стала испанская «Валенсия», в которой он провел целый сезон на правах аренды.

В целом Кастильехо в своей карьере выступал за такие клубы: «Малага», «Вильярреал», «Валенсия», «Милан» и «Сассуоло». Наибольшее количество матчей футболист отыграл в составе «желтой субмарины», поскольку Самуэль появился в 124 матчах «Вильярреала».

За главную сборную Испании Кастильехо никогда не играл. Вингер в своем активе имеет всего четыре игры в составе сборной Испании U-21.

