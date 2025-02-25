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Германия
25 февраля 2025, 11:57 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:59
373
1

Бавария близка к продлению контракта с суперзвездой, что хотел в Реал

Йозуа Киммих останется в расположении мюнхенского клуба

25 февраля 2025, 11:57 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:59
373
1
Бавария близка к продлению контракта с суперзвездой, что хотел в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих близок к подписанию нового контракта с мюнхенским клубом. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб улучшил предложение и ожидает согласования со стороны игрока. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время. Действующее соглашение Йозуа с клубом действует до лета 2025 года.

Киммих выступает за мюнхенцев с июля 2015-го после перехода из «Штутгарта» за 8,5 млн евро. В этом сезоне он отличился 1 голом и 9 ассистами в 35 матчах за клуб. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» претендует на звезду «Манчестер Сити».

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Йозуа Киммих Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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Victor673256ua
Баварії не варто втрачати такого гравця. Тим більше безкоштовно
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