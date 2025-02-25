Бавария близка к продлению контракта с суперзвездой, что хотел в Реал

Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих близок к подписанию нового контракта с мюнхенским клубом. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб улучшил предложение и ожидает согласования со стороны игрока. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время. Действующее соглашение Йозуа с клубом действует до лета 2025 года.

Киммих выступает за мюнхенцев с июля 2015-го после перехода из «Штутгарта» за 8,5 млн евро. В этом сезоне он отличился 1 голом и 9 ассистами в 35 матчах за клуб. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» претендует на звезду «Манчестер Сити».