Бавария близка к продлению контракта с суперзвездой, что хотел в Реал

Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих близок к подписанию нового контракта с мюнхенским клубом. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб улучшил предложение и ожидает согласования со стороны игрока. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время. Действующее соглашение Йозуа с клубом действует до лета 2025 года.

Киммих выступает за мюнхенцев с июля 2015-го после перехода из «Штутгарта» за 8,5 млн евро. В этом сезоне он отличился 1 голом и 9 ассистами в 35 матчах за клуб. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» претендует на звезду «Манчестер Сити».

🚨 Bayern are advancing to the final stages for Joshua Kimmich new deal.



As reported last week, proposal improved and the club waiting for final green light.



⚪️👀 No Real Madrid talks… as option number 1, 2 and 3 on Real list remains Trent Alexander-Arnold since March 2024. pic.twitter.com/CVABbJLwEw