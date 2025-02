Мбаппе – третий игрок Ла Лиги 2024/25, который принял участие в 20+ голах

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в матче против «Жироны» отдал голевую передачу на Винисиуса, которая стала его 20-м результативным действием за 23 поединка в нынешнем розыгрыше Ла Лиги (17 голов, 3 ассиста).

23 февраля состоялась встреча 25-го тура испанского чемпионата между командами «Реал Мадрид» и «Жирона». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

До Килиана отметку в 20 голевых действий в этом сезоне Ла Лиги пересекли только игроки «Барселоны» Рафинья (13 Г + 7 А) и Роберт Левандовски (20 Г + 2 А).

В этом сезоне Ла Лиги «сливочные» находятся на втором месте в таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

