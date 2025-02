Аспас – рекордсмен по количеству голов с пенальти в Ла Лиге с сезона 2012/1

С момента дебюта в Ла Лиге (2012/13) нападающий «Сельты» Яго Аспас реализовал 39 пенальти – больше всего среди всех игроков чемпионата за этот период.

21 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между командами «Сельта» и «Осасуна». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Аспас с пенальти.

На втором месте по этому показателю расположился Лионель Месси, который отметился 38 забитыми мячами с 11-метровых отметок.

В этом сезоне Ла Лиги Аспас провел 18 матчах, забил 8 голов и отдал 3 ассиста. «Сельта» находится на девятом месте в таблице лиги (9 побед, 5 ничьих, 11 поражений).

