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  4. Аспас – рекордсмен по количеству голов с пенальти в Ла Лиге с сезона 2012/1
Испания
23 февраля 2025, 07:13 |
88
0

Аспас – рекордсмен по количеству голов с пенальти в Ла Лиге с сезона 2012/1

Месси расположился на втором месте по этому показателю

23 февраля 2025, 07:13 |
88
0
Аспас – рекордсмен по количеству голов с пенальти в Ла Лиге с сезона 2012/1
Getty Images/Global Images Ukraine. Яго Аспас

С момента дебюта в Ла Лиге (2012/13) нападающий «Сельты» Яго Аспас реализовал 39 пенальти – больше всего среди всех игроков чемпионата за этот период.

21 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между командами «Сельта» и «Осасуна». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Аспас с пенальти.

На втором месте по этому показателю расположился Лионель Месси, который отметился 38 забитыми мячами с 11-метровых отметок.

В этом сезоне Ла Лиги Аспас провел 18 матчах, забил 8 голов и отдал 3 ассиста. «Сельта» находится на девятом месте в таблице лиги (9 побед, 5 ничьих, 11 поражений).

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Осасуна Сельта чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Яго Аспас Лионель Месси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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