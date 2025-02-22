Хаби Алонсо установил рекордную серию без поражений на выезде в Бундеслиге
«Байер» обыграл «Хольштайн» в гостях
Тренер «Байера» Хаби Алонсо увеличил серию без проигрышей на выезде до 28 матчей (20 побед, 8 ничьих) и установил рекорд Бундеслиги среди тренеров по этому показателю.
22 февраля состоялась встреча 23-го тура немецкого чемпионата между командами «Хольштайн» и «Байер». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Шик и Адли.
Последнее поражение на выезде команда Алонсо потерпела 27 мая 2023 года в матче против «Бохума» (0:3).
В текущей кампании Бундеслиги «Байер» располагается на второй позиции в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 1 поражение).
Xabi Alonso is the first coach in Bundesliga history to go 28 consecutive away league games unbeaten. 👏 pic.twitter.com/BI4pn3GgIt— Squawka (@Squawka) February 22, 2025
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