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Германия
22 февраля 2025, 21:39 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:45
249
0

Хаби Алонсо установил рекордную серию без поражений на выезде в Бундеслиге

«Байер» обыграл «Хольштайн» в гостях

22 февраля 2025, 21:39 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:45
249
0
Хаби Алонсо установил рекордную серию без поражений на выезде в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Тренер «Байера» Хаби Алонсо увеличил серию без проигрышей на выезде до 28 матчей (20 побед, 8 ничьих) и установил рекорд Бундеслиги среди тренеров по этому показателю.

22 февраля состоялась встреча 23-го тура немецкого чемпионата между командами «Хольштайн» и «Байер». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Шик и Адли.

Последнее поражение на выезде команда Алонсо потерпела 27 мая 2023 года в матче против «Бохума» (0:3).

В текущей кампании Бундеслиги «Байер» располагается на второй позиции в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 1 поражение).

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Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Хольштайн статистика Хаби Алонсо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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