Салах повторил рекорд Макманамана за Ливерпуль в Премьер-лиге

Мохамед Салах во встрече против «Астон Виллы» отметился результативной передачей и повторил рекорд Стива Макманамана сезона 1995/96 за «Ливерпуль» по количеству ассистов в одном розыгрыше АПЛ (15).

19 февраля состоялась игра 26-го тура английского чемпионата между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2.

В текущей кампании Премьер-лиги Салах принял участие в 26 матчах, отметившись 49 результативными действиями (29 Г + 20 А). Подопечные Арне Слота находятся на первом месте в таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

Most assists in a single Premier League campaign for Liverpool:



◎ 15 - Steve McManaman (1995/96)

◉ 15 - Mohamed Salah (2024/25)



He's just the third player to assist 10+ goals in away games in a Premier League season, after Muzzy Izzet in 2003/04 (10) and Cesc Fàbregas in…