Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах повторил рекорд Макманамана за Ливерпуль в Премьер-лиге
Англия
20 февраля 2025, 20:41 |
641
0

Салах повторил рекорд Макманамана за Ливерпуль в Премьер-лиге

Произошло это в поединке против «Астон Виллы »Ливерпуль в Премьер-лиге

20 февраля 2025, 20:41 |
641
0
Салах повторил рекорд Макманамана за Ливерпуль в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах во встрече против «Астон Виллы» отметился результативной передачей и повторил рекорд Стива Макманамана сезона 1995/96 за «Ливерпуль» по количеству ассистов в одном розыгрыше АПЛ (15).

19 февраля состоялась игра 26-го тура английского чемпионата между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2.

В текущей кампании Премьер-лиги Салах принял участие в 26 матчах, отметившись 49 результативными действиями (29 Г + 20 А). Подопечные Арне Слота находятся на первом месте в таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

По теме:
Фулхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Манчестер Сити – Ливерпуль
Стив Макманаман Ливерпуль Астон Вилла рекорд чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Астон Вилла - Ливерпуль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества
Футбол | 20 февраля 2025, 18:49 1
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества

Вадим Ющинин стал свободным агентом

АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Бокс | 20 февраля 2025, 07:35 1
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»

Турки против возвращения 15-раундовых поединков

Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Теннис | 20.02.2025, 03:59
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
Футбол | 20.02.2025, 13:29
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
«Он как рыба без воды». Экс-форвард сборной Италии прошелся по Довбику
Футбол | 20.02.2025, 15:06
«Он как рыба без воды». Экс-форвард сборной Италии прошелся по Довбику
«Он как рыба без воды». Экс-форвард сборной Италии прошелся по Довбику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
19.02.2025, 19:09 26
Теннис
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
20.02.2025, 10:54 1
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем