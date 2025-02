19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

Первый матч прошел 11 февраля в Манчестер на стадионе Этихад. Выиграв со счетом 3:2, Реал получил гандикап в один мяч перед ответным домашним поединком.

Победитель поединка в 1/8 финала встретится с Атлетико Мадрид или Байером из Леверкузена, этот соперник будет определен жеребьевкой.

Реал против Ман Сити. Карло и Пеп назвали стартовые составы на суперматч

Наставник команд Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола назвали стартовые составы на игру ЛЧ.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота галактикос будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Реал Мадрид: Куртуа, Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Менди, Тчуамени, Себальос,Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Манчестер Сити: Эдерсон, Хусанов, Стоунз, Рубен Диаш, Гвардиол, Нико Гонсалес, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Савиньо, Мармуш.

