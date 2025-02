Ман Юнайтед – третий клуб по количеству поражений в последних 12 матчах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл последнюю встречу и увеличил количество своих поражений до восьми в последних 12 матчах Премьер-лиги (3 победы, 1 ничья).

16 февраля состоялся поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась победой «шпор» со счетом 1:0.

С момента первой игры «красных дьяволов» в этой серии (против «Арсенала») только две команды потерпели больше поражений: «Лестер» (9) и «Саутгемптон» (10), которые находятся в зоне вылета (19-е и 20-е места).

В текущей кампании АПЛ подопечные Рубена Аморима располагаются на 15-м месте в турнирной таблице (8 побед, 5 ничьих, 12 поражений).

