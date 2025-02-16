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Англия
16 февраля 2025, 23:08 |
73
0

Ливерпуль не проигрывает 97 домашних матчей АПЛ подряд, забив первым

«Мерсисайдцы» лидируют в борьбе за чемпионство

16 февраля 2025, 23:08 |
73
0
Ливерпуль не проигрывает 97 домашних матчей АПЛ подряд, забив первым
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» одержал победу в последней встрече и увеличил свою беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ, в котором команда забивает первой до 97 матчей.

16 февраля состоялась игра 25-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Матч завершился победой подопечных Арне Слота со счетом 2:1.

«Мерсисайдцы» в последних 97 поединках по этому показателю одержали 88 побед и 9 раз сыграли вничью.

В текущем розыгрыше Английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ливерпуль - Вулверхэмптон
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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