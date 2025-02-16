Ливерпуль не проигрывает 97 домашних матчей АПЛ подряд, забив первым
«Мерсисайдцы» лидируют в борьбе за чемпионство
«Ливерпуль» одержал победу в последней встрече и увеличил свою беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ, в котором команда забивает первой до 97 матчей.
16 февраля состоялась игра 25-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Матч завершился победой подопечных Арне Слота со счетом 2:1.
«Мерсисайдцы» в последних 97 поединках по этому показателю одержали 88 побед и 9 раз сыграли вничью.
В текущем розыгрыше Английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).
Liverpool are unbeaten in their last 97 home PL games when scoring first (W88 D9).— StatMuse FC (@statmusefc) February 16, 2025
They have won 40 straight. pic.twitter.com/5InUfdKRKR
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