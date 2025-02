Ливерпуль не проигрывает 97 домашних матчей АПЛ подряд, забив первым

«Ливерпуль» одержал победу в последней встрече и увеличил свою беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ, в котором команда забивает первой до 97 матчей.

16 февраля состоялась игра 25-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Матч завершился победой подопечных Арне Слота со счетом 2:1.

«Мерсисайдцы» в последних 97 поединках по этому показателю одержали 88 побед и 9 раз сыграли вничью.

В текущем розыгрыше Английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

Liverpool are unbeaten in their last 97 home PL games when scoring first (W88 D9).



They have won 40 straight. pic.twitter.com/5InUfdKRKR