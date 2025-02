Серлот забил больше всего голов в топ-5 европейских лигах, выходя на замену

Форвард «Атлетико Мадрид» Александер Серлот во встрече против «Сельты» вышел на поле на 78-й минуте и отметился голом, который стал для него шестым в этом сезоне после выхода на замену. Серлот лидирует среди игроков топ-5 лиг Европы по этому показателю.

15 февраля состоялась встреча 24-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетико» и «Сельта». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Серлот сыграл 21 матч, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. «Матрасники» находятся на втором месте в таблице лиги (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

