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  4. Серлот забил больше всего голов в топ-5 европейских лигах, выходя на замену
Испания
16 февраля 2025, 21:10 |
241
0

Серлот забил больше всего голов в топ-5 европейских лигах, выходя на замену

«Атлетико» и «Сельта» поделили между собой очки

16 февраля 2025, 21:10 |
241
0
Серлот забил больше всего голов в топ-5 европейских лигах, выходя на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

Форвард «Атлетико Мадрид» Александер Серлот во встрече против «Сельты» вышел на поле на 78-й минуте и отметился голом, который стал для него шестым в этом сезоне после выхода на замену. Серлот лидирует среди игроков топ-5 лиг Европы по этому показателю.

15 февраля состоялась встреча 24-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетико» и «Сельта». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Серлот сыграл 21 матч, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. «Матрасники» находятся на втором месте в таблице лиги (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

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Сельта Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Александер Серлот статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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