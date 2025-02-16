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  4. Луис Диас сравнялся по голам с показателями прошлого сезона
Англия
16 февраля 2025, 20:54 |
178
0

Луис Диас сравнялся по голам с показателями прошлого сезона

Во встрече против «волков» колумбиец отметился забитым мячом

16 февраля 2025, 20:54 |
178
0
Луис Диас сравнялся по голам с показателями прошлого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас в матче против «Вулверхэмптона» забил свой 13-й гол во всех соревнованиях этого сезона и сравнялся по количеству забитых мячей с показателями прошлого сезона.

16 февраля состоялась игра 25-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:1.

В этом сезоне Диас сыграл на 15 матчей меньше, чем в прошлом (35 против 50).

Луис в этой кампании Премьер-лиги провел 24 матча, отметившись 11 результативными действиями (9 Г + 2 А). Подопечные Арне Слота занимают первое место в турнирной таблице лиги (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ливерпуль - Вулверхэмптон Луис Диас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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