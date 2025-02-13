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  4. Кейн – третий английский игрок по количеству результативных действий в ЛЧ
Лига чемпионов
13 февраля 2025, 19:50 |
279
1

Кейн – третий английский игрок по количеству результативных действий в ЛЧ

Выше в списке расположились только Руни и Бекхэм

13 февраля 2025, 19:50 |
279
1
Кейн – третий английский игрок по количеству результативных действий в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил 36-й гол в Лиге чемпионов и стал третьим английским игроком по количеству результативных действий в истории соревнования (46).

12 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Баварией». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Больше голов и ассистов в ЛЧ среди англичан совершили только Уэйн Руни (47) и Дэвид Бекхэм (52).

В текущем сезоне Лиги чемпионов Кейн сыграл 8 матчей, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

18 февраля в Мюнхене состоится ответный поединок.

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Селтик Бавария статистика Гарри Кейн Лига чемпионов Селтик - Бавария Уэйн Руни Дэвид Бекхэм
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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pol-55
Навіть Бекхем *по плечу*.
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