Кейн – третий английский игрок по количеству результативных действий в ЛЧ

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил 36-й гол в Лиге чемпионов и стал третьим английским игроком по количеству результативных действий в истории соревнования (46).

12 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Баварией». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Больше голов и ассистов в ЛЧ среди англичан совершили только Уэйн Руни (47) и Дэвид Бекхэм (52).

В текущем сезоне Лиги чемпионов Кейн сыграл 8 матчей, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

18 февраля в Мюнхене состоится ответный поединок.

Harry Kane extended his lead as the Englishman with the most goals in Champions League history with his 36th goal in the competition. ⚽



His latest strike came against his favourite goalkeeper in Kasper Schmeichel, with Kane now scoring an incredible 19 times past the Dane, five… pic.twitter.com/lyIU3MW2hU