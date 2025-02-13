Кейн – третий английский игрок по количеству результативных действий в ЛЧ
Выше в списке расположились только Руни и Бекхэм
Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил 36-й гол в Лиге чемпионов и стал третьим английским игроком по количеству результативных действий в истории соревнования (46).
12 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Баварией». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.
Больше голов и ассистов в ЛЧ среди англичан совершили только Уэйн Руни (47) и Дэвид Бекхэм (52).
В текущем сезоне Лиги чемпионов Кейн сыграл 8 матчей, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.
18 февраля в Мюнхене состоится ответный поединок.
Harry Kane extended his lead as the Englishman with the most goals in Champions League history with his 36th goal in the competition. ⚽— Squawka (@Squawka) February 12, 2025
His latest strike came against his favourite goalkeeper in Kasper Schmeichel, with Kane now scoring an incredible 19 times past the Dane, five… pic.twitter.com/lyIU3MW2hU
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