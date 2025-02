Брюгге провел 300-й матч в еврокубках и отметился особым достижением

Бельгийский «Брюгге» сыграл свой 300-й матч в еврокубках и стал 23-й командой в истории, которая достигла этой отметки.

12 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Брюгге» и «Аталанта». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Победный мяч в компенсированное время забил Хокан Нильсон (90+4).

Также «Брюгге» стал лишь второй бельгийской командой после «Андерлехта», которая провела 300 поединков в еврокубках.

18 февраля в Бергамо на стадионе «Гэвисс Стэдиум» состоится ответный матч.

