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  4. Брюгге провел 300-й матч в еврокубках и отметился особым достижением
Лига чемпионов
13 февраля 2025, 05:58 |
83
0

Брюгге провел 300-й матч в еврокубках и отметился особым достижением

Матч завершился победой бельгийского клуба

13 февраля 2025, 05:58 |
83
0
Брюгге провел 300-й матч в еврокубках и отметился особым достижением
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский «Брюгге» сыграл свой 300-й матч в еврокубках и стал 23-й командой в истории, которая достигла этой отметки.

12 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Брюгге» и «Аталанта». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Победный мяч в компенсированное время забил Хокан Нильсон (90+4).

Также «Брюгге» стал лишь второй бельгийской командой после «Андерлехта», которая провела 300 поединков в еврокубках.

18 февраля в Бергамо на стадионе «Гэвисс Стэдиум» состоится ответный матч.

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Брюгге Аталанта Лига чемпионов Брюгге - Аталанта статистика Андерлехт
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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