Реал третий раз в истории ЛЧ побеждает Ман Сити в компенсированное время

Гол Джуда Беллингема стал третьим победным для «Реала» в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» в компенсированное время матча.

11 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.

До Беллингема победные голы в компенсированное время против «горожан» забивали Родриго (2021/22 – 3:1) и Роналду (2012/13 – 3:2). В противостояниях Лиги чемпионов еще никогда не было больше таких случаев между двумя командами.

19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч 1/16 финала соревнования.

