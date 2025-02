Беллингем – первый английский игрок в ЛЧ по интересному достижению

Джуд Беллингем стал первым англичанином в истории Лиги чемпионов, который забил гол в ворота английской команды за два разных клуба.

11 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Первый гол в ЛЧ Джуд забил за «Боруссию» Дортмунд в ворота «горожан» (2021). В сезоне 2022/23 он также отметился забитым мячом на «Этихаде». В последнем матче против «Ман Сити» Беллингем забил победный гол на 90+2 минуте матча.

В текущем сезоне Лиги чемпионов английский хавбек провел 9 поединков, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. 19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч 1/16 финала соревнования.

Jude Bellingham is the first English player to score a Champions League goal against an English side for two different clubs in the UCL era. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



His first ever UCL goal for Dortmund came against the Citizens back in 2021, before scoring at the Etihad for Dortmund in the 2022/23…