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  4. Беллингем – первый английский игрок в ЛЧ по интересному достижению
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 06:43 |
88
0

Беллингем – первый английский игрок в ЛЧ по интересному достижению

Джуд принес «Реалу» победу в конце матча

12 февраля 2025, 06:43 |
88
0
Беллингем – первый английский игрок в ЛЧ по интересному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Джуд Беллингем стал первым англичанином в истории Лиги чемпионов, который забил гол в ворота английской команды за два разных клуба.

11 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Первый гол в ЛЧ Джуд забил за «Боруссию» Дортмунд в ворота «горожан» (2021). В сезоне 2022/23 он также отметился забитым мячом на «Этихаде». В последнем матче против «Ман Сити» Беллингем забил победный гол на 90+2 минуте матча.

В текущем сезоне Лиги чемпионов английский хавбек провел 9 поединков, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. 19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч 1/16 финала соревнования.

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Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Джуд Беллингем
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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