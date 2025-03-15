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Премьер-лига
Рух Львов
15.03.2025 18:00 – FT 0 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 19:55 | Обновлено 15 марта 2025, 20:27
969
3

Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух

Дебютный гол Малыша принес команде Максимова первую победу в оффициальных матчах нового года

15 марта 2025, 19:55 | Обновлено 15 марта 2025, 20:27
969
3
Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух
Фк Рух

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев после победы в прошлом туре над «Ингульцом» в стартовом составе своих подопечных изменений не производил. Рулевой «Ворсклы» Юрий Максимов, отбыв дисквалификацию, вернулся на тренерскую скамью «бело-зеленых» и после ничьи с «Карпатами» совершил две ротации. Вместо Павлюка и Кане на поле «Арены Львов» вышли Скляр и Хрипчук.

В дебюте игры обе команды в снежную погоду привыкали к состоянию футбольного поля. Гости, учитывая их турнирное положение, активнее приступили к игре, но до завершающих ударов по воротам хозяев дело не доходило. Игровых единоборств хватало. После розыгрыша одного из штрафных в исполнении Авдили пробивал головой Кулач, но в рамку ворот не попал.

Руховцы тоже пытались найти пути взятия ворот «Ворсклы», но из-за неточности завершающих передач опасных ударов и моментов не возникало. Напряжение на поле росло и счет желтых карточек в матче открыл Карабин. Два удара же в створ ворот гостей нанес капитан «желто-черных» Дидык, но Исенко сумел их парировать.

В перерыве тренеры не сделали замен и второй тайм активнее начали игроки «Руха». Опасно пробивал издалека Рябов, но Исенко, не рискуя, отбил мяч. Гости тоже пытались быстро переходить от обороны к атакующим действиям. В итоге одна из атак завершилась опасным ударом Кулача, но нападающий пробил в руки Ледвию.

«Желто-черные» ответили опасной передачей Карабина, но Дидык и Пастух не сумели добить мяч в ворота. «Рух» продолжал больше контролировать игру, но «Ворскла» почти всей командой встречала развитие атак соперника и удачно оборонялась. При этом подопечные Юрия Максимова при первой возможности контратаковали и сумели забить гол. После фланговой передачи Мякушко Ндукве сделал передачу на Малыша и Навин мощным ударом забил свой первый гол в УПЛ (в 7-й игре).

В итоге «Рух» потерпел первое в УПЛ домашнее поражение от «Ворсклы» (в 4-й игре). Домашняя проигрышная клубная антирекордная серия «Руха» продолжается в чемпионате уже 3 игры. Вместе с тем, прервалась безвыигрышная серия «Ворсклы», продолжавшаяся в УПЛ 6 игр: две ничьи и четыре поражения. Полтавская команда завоевала во Львове важные три очка и отдалилась от зоны прямого вылета в Первую лигу.

Украинская Премьер-лига. 21 тур

«Рух» – «Ворскла» – 0:1

Голы: Малыш, 82

Предупрежения: Карабин, 30, Горин, 50, Рябов, 80 – Кулач, 56

«Рух»: Ледвий – Холод, Дидык, Слюбик – Роман, Рябов, Горин (Пидгурський, 57), Ременяк – Пастух (Погорелый, 84), Карабин (Алмазбеков, 75), Фаал (Притула, 57)

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула, Хрипчук, Крупский – Малыш, Скляр – Салабай (Островский, 82), Челядин (Мякушко, 71), Авдили (Ндукве, 57) – Кулач (Кане, 71)

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

Удары (в створ): 7 (4) – 6 (2)

Угловые: 2 – 2

Оффсайды: 1 – 0

РУХ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Рух Львов Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух - Ворскла отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Battersea
Обскакали Колос
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+3
ZANREGENT
Малыш хорошо забил!
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+2
Shturmgewehr
Рух зливає всім і все...
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+1
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