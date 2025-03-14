В субботу, 15 марта, «Рух» на «Арене Львов» проведет матч 21-го тура УПЛ против «Ворсклы». Руховцы на своем поле «бело-зеленым» еще не уступали.

Рух

Во время зимнего перерыва в составе «Руха» произошли существенные кадровые изменения. Покинуло львовский клуб 6 игроков, а пополнило 8 новичков, в том числе два легионера. То есть идет процесс формирования обновленной команды и налаживание игрового взаимодействия. В этом году руховцы в трех матчах потерпели два поражения и в прошлом туре на последних минутах забили победный гол в ворота «Ингульца».

Проигрышная клубная антирекордная домашняя серия «Руха» продолжается в УПЛ две игры. Игроки «Руха» последний раз забивали более одного гола за матч в чемпионате еще 30 августа. Вот предматчевое мнение главного тренера «желто-черных» Виталия Пономарева: «Ворскла» однозначно сейчас находится в таблице не на своем месте, ведь у полтавчан качественный подбор исполнителей и хорошо поставленная игра. Для нас это будет сложный поединок. В настоящее время «Ворскла» в непростой ситуации, поэтому соперник будет мотивирован брать очки в игре с нами. Но «Рух» также нацелен на положительный результат».

Из-за перебора желтых карточек пропустит игру Юрий Климчук.

Ворскла

Состав «Ворсклы» перед началом весенней части чемпионата тоже обновился. Оставило клуб четыре игрока и столько же пополнило ряды «бело-зеленых», в том числе вернулся в Полтаву Владислав Кулач. Напомним, что именно Кулач в составе «Ворсклы» с 15-ю голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины-2020/2021. После возвращения в Полтаву Кулач пока голов еще не забивал.

В прошлом туре «Ворскла» принимала другой львовский клуб «Карпаты» и этот поединок завершился без забитых голов – ничья 0:0. В общем, безвыигрышная серия «Ворсклы» продолжается в УПЛ 6 игр: две ничьи и четыре поражения. Для главного тренера Юрия Максимова это будет 110-й гостевой матч у руля разных клубов в УПЛ. Отбыв дисквалификацию, могут выйти на поле Александр Скляр и Владислав Островский.

На этой неделе «бело-зеленые» впервые перешли с искусственного газона, где работали по возвращении из Турции, на травяное покрытие. Все, кроме Евгения Пасича, который продолжает восстанавливаться после травмы, полученной во время контрольного матча на зимних сборах, работают в общей группе, и готовятся к гостевому поединку с «Рухом».

Статистика встреч

Поединки «Руха» и «Ворсклы» начались в 2020 году и с тех пор соперники провели уже 9 игр, причем все в УПЛ. И здесь пока равенство сил: по две победы каждого клуба и 5 ничьих. «Рух» больше всего голов за матч в УПЛ пропустил именно от «Ворсклы» (2:5, 23 августа 2020 года). На своем же поле руховцы «бело-зеленым» еще не уступали: победа и три «мировых». В последний раз «желто-черные» принимали полтавскую команду 6 августа 2023 года и одержали волевую победу со счетом 4:1.

Фемида

Арбитром матча назначен Клим Заброда (Киев), который в УПЛ провел 14 матчей. «Ворскла» при этом арбитре сыграла 3 матча: победа и два поражения. «Рух» при Заброде тоже провел 3 игры и еще не проигрывал: победа и две ничьи.

Прогноз на противостояние

«Рух» в предыдущих двух домашних матчах чемпионата очков не набирал и попытается прервать этот сериал. «Ворскла» в прошлых 6-ти матчах в УПЛ не знала вкуса победы. Прогнозируем победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Дидык, Холод, Роман, Рябов, Горин, Ременяк, Карабин, Пастух, Фал.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Крупский, Павлюк, Бацула, Кане, Челядин, Авдили, Скляр, Кулач, Салабай.