Рух – Ворскла – 0:1. С голом Малыша. Видео голов и обзор матча

В субботу, 15 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором играли львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

Поединок принимала «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Обслуживал матч арбитр Клим Заброда из Киева.

Единственный гол в матче забил Навин Малыш на 82-й минуте. Это его первый гол за полтавский клуб.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Рух – Ворскла – 0:1

Гол: Малыш, 82