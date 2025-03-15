Украина. Премьер лига15 марта 2025, 21:40 | Обновлено 15 марта 2025, 22:13
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Рух – Ворскла – 0:1. С голом Малыша. Видео голов и обзор матча
Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги начался в 18:00 по киевскому времени
15 марта 2025, 21:40 | Обновлено 15 марта 2025, 22:13
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В субботу, 15 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором играли львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».
Поединок принимала «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
Обслуживал матч арбитр Клим Заброда из Киева.
Единственный гол в матче забил Навин Малыш на 82-й минуте. Это его первый гол за полтавский клуб.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур
Рух – Ворскла – 0:1
Гол: Малыш, 82
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Навин Малыш (Ворскла).
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