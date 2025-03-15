Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Ворскла – 0:1. С голом Малыша. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Рух Львов
15.03.2025 18:00 – FT 0 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 21:40 | Обновлено 15 марта 2025, 22:13
1010
0

Рух – Ворскла – 0:1. С голом Малыша. Видео голов и обзор матча

Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги начался в 18:00 по киевскому времени

15 марта 2025, 21:40 | Обновлено 15 марта 2025, 22:13
1010
0
Рух – Ворскла – 0:1. С голом Малыша. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В субботу, 15 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором играли львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

Поединок принимала «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Обслуживал матч арбитр Клим Заброда из Киева.

Единственный гол в матче забил Навин Малыш на 82-й минуте. Это его первый гол за полтавский клуб.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Рух – Ворскла – 0:1

Гол: Малыш, 82

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Навин Малыш (Ворскла).
По теме:
Вильярреал – Реал – 1:2. Прескрасный Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Ман Сити – Брайтон – 2:2. Рекорд Холанда, автогол новичка. Видеообзор матча
ВИДЕО. Сливочные впереди. Дубль Мбаппе в ворота Вильярреала
Рух Львов Рух - Ворскла Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победы Милана и Вероны, ничья в матче Монцы и Пармы
Футбол | 15 марта 2025, 21:12 1
Победы Милана и Вероны, ничья в матче Монцы и Пармы
Победы Милана и Вероны, ничья в матче Монцы и Пармы

Состоялось 3 матча 29-го тура Серии А

Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Бокс | 15 марта 2025, 08:44 5
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался

Екатерина рассказала, что Александру важно ее присутствие на каждом бою

Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Бокс | 15.03.2025, 09:28
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча
Теннис | 15.03.2025, 03:55
Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча
Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Футбол | 15.03.2025, 18:28
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
14.03.2025, 11:49 7
Футбол
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 22
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 2
Футбол
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 07:01
Теннис
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 93
Футбол
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
15.03.2025, 02:11 1
Бокс
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем