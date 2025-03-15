В субботу, 15 марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» встретится с «Ворсклой». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Весеннюю часть сезона «Рух» начал не совсем удачно: два подряд проигрыша ЛНЗ и «Заре». Однако в прошлом туре подопечные Виталия Пономарева все же смогли в формально гостевом поединке выгрызть 3 очка в игре с «Ингульцом».

«Ворскла», наоборот, пока одна из немногих команд, которая в весенней части сезона не смогла одержать победу. Минимально проиграв «пивоварам», команда Максимова смогла сыграть вничью с «Динамо» и «Карпатами», что является неплохим результатом. Теперь полтавский клуб попытается сразиться за первую викторию после возобновления УПЛ.

«Ворскле» ни разу не удалось победить во Львове «Рух» (на счету команды 3 ничьи и поражение). Поэтому уже в этом туре «ворскляне» попытаются снять проклятие и вернуться из города Льва со щитом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.