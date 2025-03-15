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Премьер-лига
Рух Львов
15.03.2025 18:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 10:23 | Обновлено 15 марта 2025, 10:24
25
0

Рух – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

15 марта 2025, 10:23 | Обновлено 15 марта 2025, 10:24
25
0
Рух – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 15 марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» встретится с «Ворсклой». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Весеннюю часть сезона «Рух» начал не совсем удачно: два подряд проигрыша ЛНЗ и «Заре». Однако в прошлом туре подопечные Виталия Пономарева все же смогли в формально гостевом поединке выгрызть 3 очка в игре с «Ингульцом».

«Ворскла», наоборот, пока одна из немногих команд, которая в весенней части сезона не смогла одержать победу. Минимально проиграв «пивоварам», команда Максимова смогла сыграть вничью с «Динамо» и «Карпатами», что является неплохим результатом. Теперь полтавский клуб попытается сразиться за первую викторию после возобновления УПЛ.

«Ворскле» ни разу не удалось победить во Львове «Рух» (на счету команды 3 ничьи и поражение). Поэтому уже в этом туре «ворскляне» попытаются снять проклятие и вернуться из города Льва со щитом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
15 марта 2025 -
18:00
Ворскла
Победа Руха 2.49 Сделать ставку
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Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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