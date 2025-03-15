Холанд и Мбаппе – единственные игроки по интересным достижениям в топ-лигах

Нападающие «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стали единственными игроками топ-5 лиг Европы, которые забивали 20 или более голов в каждом из последних пяти сезонах чемпионатов. Мбаппе также повторил достижение Карима Бензема за испанский клуб.

Статистика Холанда и Мбаппе в последних пяти кампаниях чемпионата

2020/21: Мбаппе – 31 матч, 27 голов, 7 ассистов; Холанд – 28 матчей, 27 голов, 8 ассистов

2021/22: Мбаппе – 35 матчей, 28 голов, 17 ассистов; Холанд – 24 матча, 22 гола, 8 ассистов

2022/23: Мбаппе – 34 матча, 29 голов, 6 ассистов; Холанд – 35 матчей, 36 голов, 8 ассистов

2023/24: Мбаппе – 29 матчей, 27 голов, 7 ассистов; Холанд – 31 матч, 27 голов, 4 ассиста

2024/25: Мбаппе – 26 матчей, 20 голов, 3 ассиста; Холанд – 28 матчей, 21 гол, 3 ассиста

В нынешнем сезоне «Реал» с Мбаппе является лидером турнирной таблицы Ла Лиги (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения), а «Манчестер Сити» с Холандом находится на пятом месте в АПЛ (14 побед, 6 ничьих, 9 поражений).