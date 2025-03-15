Холанд и Мбаппе – единственные игроки по интересным достижениям в топ-лигах
Килиан присоединился к Эрлингу в этом списке
Нападающие «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стали единственными игроками топ-5 лиг Европы, которые забивали 20 или более голов в каждом из последних пяти сезонах чемпионатов. Мбаппе также повторил достижение Карима Бензема за испанский клуб.
Статистика Холанда и Мбаппе в последних пяти кампаниях чемпионата
- 2020/21: Мбаппе – 31 матч, 27 голов, 7 ассистов; Холанд – 28 матчей, 27 голов, 8 ассистов
- 2021/22: Мбаппе – 35 матчей, 28 голов, 17 ассистов; Холанд – 24 матча, 22 гола, 8 ассистов
- 2022/23: Мбаппе – 34 матча, 29 голов, 6 ассистов; Холанд – 35 матчей, 36 голов, 8 ассистов
- 2023/24: Мбаппе – 29 матчей, 27 голов, 7 ассистов; Холанд – 31 матч, 27 голов, 4 ассиста
- 2024/25: Мбаппе – 26 матчей, 20 голов, 3 ассиста; Холанд – 28 матчей, 21 гол, 3 ассиста
В нынешнем сезоне «Реал» с Мбаппе является лидером турнирной таблицы Ла Лиги (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения), а «Манчестер Сити» с Холандом находится на пятом месте в АПЛ (14 побед, 6 ничьих, 9 поражений).
Only two players have scored 20+ league goals in Europe's top five leagues in each of the last five seasons:— Squawka (@Squawka) March 15, 2025
◎ Erling Haaland
◉ Kylian Mbappé
The Frenchman is just the second player after Karim Benzema to score 20+ LaLiga goals in a single season for Real Madrid since… pic.twitter.com/evoeWdRmYw
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