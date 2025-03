Холанд и Мбаппе – единственные игроки по интересным достижениям в топ-лигах

Нападающие «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стали единственными игроками топ-5 лиг Европы, которые забивали 20 или более голов в каждом из последних пяти сезонах чемпионатов. Мбаппе также повторил достижение Карима Бензема за испанский клуб.

Статистика Холанда и Мбаппе в последних пяти кампаниях чемпионата

В нынешнем сезоне «Реал» с Мбаппе является лидером турнирной таблицы Ла Лиги (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения), а «Манчестер Сити» с Холандом находится на пятом месте в АПЛ (14 побед, 6 ничьих, 9 поражений).

Only two players have scored 20+ league goals in Europe's top five leagues in each of the last five seasons:



◎ Erling Haaland

◉ Kylian Mbappé



The Frenchman is just the second player after Karim Benzema to score 20+ LaLiga goals in a single season for Real Madrid since… pic.twitter.com/evoeWdRmYw