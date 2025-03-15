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Англия
15 марта 2025, 23:59 | Обновлено 16 марта 2025, 00:06
242
0

Холанд и Мбаппе – единственные игроки по интересным достижениям в топ-лигах

Килиан присоединился к Эрлингу в этом списке

15 марта 2025, 23:59 | Обновлено 16 марта 2025, 00:06
242
0
Холанд и Мбаппе – единственные игроки по интересным достижениям в топ-лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе

Нападающие «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стали единственными игроками топ-5 лиг Европы, которые забивали 20 или более голов в каждом из последних пяти сезонах чемпионатов. Мбаппе также повторил достижение Карима Бензема за испанский клуб.

Статистика Холанда и Мбаппе в последних пяти кампаниях чемпионата

  • 2020/21: Мбаппе – 31 матч, 27 голов, 7 ассистов; Холанд – 28 матчей, 27 голов, 8 ассистов
  • 2021/22: Мбаппе – 35 матчей, 28 голов, 17 ассистов; Холанд – 24 матча, 22 гола, 8 ассистов
  • 2022/23: Мбаппе – 34 матча, 29 голов, 6 ассистов; Холанд – 35 матчей, 36 голов, 8 ассистов
  • 2023/24: Мбаппе – 29 матчей, 27 голов, 7 ассистов; Холанд – 31 матч, 27 голов, 4 ассиста
  • 2024/25: Мбаппе – 26 матчей, 20 голов, 3 ассиста; Холанд – 28 матчей, 21 гол, 3 ассиста

В нынешнем сезоне «Реал» с Мбаппе является лидером турнирной таблицы Ла Лиги (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения), а «Манчестер Сити» с Холандом находится на пятом месте в АПЛ (14 побед, 6 ничьих, 9 поражений).

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чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Брайтон Роналдо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Реал - Вильярреал Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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