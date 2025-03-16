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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это просто абсурд. Мы выживали»
Испания
16 марта 2025, 00:47 |
282
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это просто абсурд. Мы выживали»

Анчелотти раскритиковал тяжелый график Ла Лиги

16 марта 2025, 00:47 |
282
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это просто абсурд. Мы выживали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

15 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти пожаловался на перегруженный график чемпионата.

«Этот график это просто абсурд. Мне пришлось заменить Рауля Асенсио из-за растяжения и дать отдых Антонио Рюдигеру, потому что он не успел восстановиться после последней игры. Это было испытание на выживание. Мы должны поблагодарить игроков», – сказал Анчелотти.

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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Вильярреал - Реал Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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