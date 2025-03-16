Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это просто абсурд. Мы выживали»
Анчелотти раскритиковал тяжелый график Ла Лиги
15 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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После завершения встречи главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти пожаловался на перегруженный график чемпионата.
«Этот график это просто абсурд. Мне пришлось заменить Рауля Асенсио из-за растяжения и дать отдых Антонио Рюдигеру, потому что он не успел восстановиться после последней игры. Это было испытание на выживание. Мы должны поблагодарить игроков», – сказал Анчелотти.
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