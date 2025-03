Алли в дебютном матче за Комо получил первую красную карточку с 2017 года

Хавбек «Комо» Деле Алли в своем первом матче за новый клуб получил вторую красную карточку в профессиональной карьере и первую с 2017 года.

15 марта состоялась игра 29-го тура итальянского чемпионата между командами «Милан» и «Комо». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1. Рейндерс забил победный мяч.

Матч против «россонери» стал для англичанина первым с сезона 2022/23 (26 февраля 2023 года). Первое удаление в карьере Алли произошло 23 февраля 2017 года в игре Лиги Европы за «Тоттенхэм» против «Гента».

«Комо» в текущей кампании Серии А располагается на 13-м месте в турнирной таблице (7 побед, 8 ничьих, 14 поражений).

