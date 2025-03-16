Англия16 марта 2025, 18:47 | Обновлено 16 марта 2025, 19:21
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Ливерпуль – Ньюкасл. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Кубка английской лиги
16 марта 2025, 18:47 | Обновлено 16 марта 2025, 19:21
309
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16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.
Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ливерпуль – Ньюкасл. Видео голов и обзор (обновляется)
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