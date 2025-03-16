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Англия
16 марта 2025, 18:47 | Обновлено 16 марта 2025, 19:21
309
0

Ливерпуль – Ньюкасл. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Кубка английской лиги

16 марта 2025, 18:47 | Обновлено 16 марта 2025, 19:21
309
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.

Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль – Ньюкасл. Видео голов и обзор (обновляется)

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Ливерпуль Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Ньюкасл видео голов и обзор Дэн Берн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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