16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.

Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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Ливерпуль – Ньюкасл. Видео голов и обзор (обновляется)