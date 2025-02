Первая ракетка мира Соболенко вылетела из супертурнира в Дохе

Первая ракетка мира Арина Соболенко покинула турнир WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала «нейтральная» белоруска проиграла «нейтральной» россиянке Екатерине Александровой (WTA 26).

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Арина Соболенко [1] – Екатерина Александрова – 6:3, 3:6, 6:7 (5:7)

Это была восьмая встреча соперниц. Александрова одержала четвертую победу в очных противостояниях.

В 3-м раунде Екатерина сыграет против Элизе Мертенс. До старта тысячника в Катаре она стала чемпионкой в Линце, переиграв Даяну Ястремскую, а на старте этих соревнований прошла Эмму Радукану.

