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  4. Первая ракетка мира Соболенко вылетела из супертурнира в Дохе
WTA
11 февраля 2025, 20:45 |
2024
13

Первая ракетка мира Соболенко вылетела из супертурнира в Дохе

Арина проиграла Екатерине Александровой в 1/16 финала тысячника в Катаре

11 февраля 2025, 20:45 |
2024
13
Первая ракетка мира Соболенко вылетела из супертурнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко покинула турнир WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала «нейтральная» белоруска проиграла «нейтральной» россиянке Екатерине Александровой (WTA 26).

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Арина Соболенко [1] – Екатерина Александрова – 6:3, 3:6, 6:7 (5:7)

Это была восьмая встреча соперниц. Александрова одержала четвертую победу в очных противостояниях.

В 3-м раунде Екатерина сыграет против Элизе Мертенс. До старта тысячника в Катаре она стала чемпионкой в Линце, переиграв Даяну Ястремскую, а на старте этих соревнований прошла Эмму Радукану.

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Екатерина Александрова Арина Соболенко WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 13
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introvert
Тепер, після того як проти цієї безпомилкової версії Александрової виявилась безсилою сама бум-бумленка, камінці в бік "безголової Даяни, яка програла в Лінці сама собі", виглядають вже не так обгрунтовано. Чи не так?))
Я згоден, що нерідко саме так і буває. Навіть часто. Але якраз в Лінці по той бік сітки була серйозна суперниця.
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+3
C.Пеклов
Побільше б в них було такіх виснажливих матчів!
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0
Sashamar
Якщо людина не їздить по газпромівським турнірам (от, наприклад, австралієць Коккінакіс їздив, незважаючи на заклик австралійської федерації бойкотувати турніри в рф і заборону австралійцям мати справи з кривавими грошима підсанкційного "Газпрома"); якщо людина не волає "я росіянка, яке щастя" (от, наприклад, старша z-татарка так робить); якщо людина не спілкується з їхньою пресою (жодного інтерв'ю останніми роками) і взагалі сидить десь тихо, як миша під віником.
То чому б їй не подякувати за виніс бульбозаврової потвори, не дивлячись на те, який паспорт в її кишені?
Спасибо, Катя. 
(До речі, на церемонії в Лінці вела себе цілком гідно, хоч аплодувати Даяні могла б і стоячи).
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0
T-800
думали, я шутки шучу про шансы Касаткиной на финал, когда Свитолиной не стало? не удивлюсь, если Арина для Даши более удобный соперник, чем Элина ...
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0
Андрій Заліщук
Сподіваюсь Мертенс її поставить на місце ту Єкатерину (мене верне від такого імені навіть)
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0
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Олександр Науменко
Манкурта литвинського опускають по повній.
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0
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T-800
и у Костюк возросли в разы шансы на финал ... лучшие таким шансом пользовались всегда, который бывает раз в жизни.
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-1
FanRybki_1
🤩Супер захватывающее дерби вышло между нашими северными сестричками.
❤️Катюша сегодня заслуживает особого восторга. Героическая победа!🎉🎉🎉
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-3
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33may
Великолепный матч в исполнении россиянки 
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