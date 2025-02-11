Первая ракетка мира Соболенко вылетела из супертурнира в Дохе
Арина проиграла Екатерине Александровой в 1/16 финала тысячника в Катаре
Первая ракетка мира Арина Соболенко покинула турнир WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1/16 финала «нейтральная» белоруска проиграла «нейтральной» россиянке Екатерине Александровой (WTA 26).
WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала
Арина Соболенко [1] – Екатерина Александрова – 6:3, 3:6, 6:7 (5:7)
Это была восьмая встреча соперниц. Александрова одержала четвертую победу в очных противостояниях.
В 3-м раунде Екатерина сыграет против Элизе Мертенс. До старта тысячника в Катаре она стала чемпионкой в Линце, переиграв Даяну Ястремскую, а на старте этих соревнований прошла Эмму Радукану.
WHAT AN UPSET 😱— wta (@WTA) February 11, 2025
Ekaterina Alexandrova has knocked out the World No. 1 in Doha, 3-6, 6-3, 7-6(5)!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/uQS0wlneMI
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Я згоден, що нерідко саме так і буває. Навіть часто. Але якраз в Лінці по той бік сітки була серйозна суперниця.
То чому б їй не подякувати за виніс бульбозаврової потвори, не дивлячись на те, який паспорт в її кишені?
Спасибо, Катя.
(До речі, на церемонії в Лінці вела себе цілком гідно, хоч аплодувати Даяні могла б і стоячи).
❤️Катюша сегодня заслуживает особого восторга. Героическая победа!🎉🎉🎉