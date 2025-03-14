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WTA
14 марта 2025, 15:33 |
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0

Расписание полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс

В пятницу будут определены финалистки у женщин, а у мужчин полуфиналы состоятся в субботу

14 марта 2025, 15:33 |
132
0
Расписание полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

14–15 марта в Индиан-Уэллс состоятся полуфинальные матчи в мужской и женской одиночных сетках.

В пятницу в пустыне пройдут полуфиналы у женщин, а в субботу – у мужчин.

Расписание полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс, пятница и субботу

Stadium 1, в ночь с 14 на 15 марта

  • 3-й запуск: Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2] (01:00)
  • 4-й запуск: Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] (03:00)

Stadium 1, в ночь с 15 на 16 марта (время и запуски будут определены позже)

  • Хольгер Руне [12] – Даниил Медведев [5]
  • Джек Дрейпер [13] – Карлос Алькарас [2]
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расписание WTA Индиан-Уэллс ATP Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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