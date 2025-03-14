WTA14 марта 2025, 15:33 |
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Расписание полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс
В пятницу будут определены финалистки у женщин, а у мужчин полуфиналы состоятся в субботу
14 марта 2025, 15:33 |
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14–15 марта в Индиан-Уэллс состоятся полуфинальные матчи в мужской и женской одиночных сетках.
В пятницу в пустыне пройдут полуфиналы у женщин, а в субботу – у мужчин.
Расписание полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс, пятница и субботу
Stadium 1, в ночь с 14 на 15 марта
- 3-й запуск: Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2] (01:00)
- 4-й запуск: Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] (03:00)
Stadium 1, в ночь с 15 на 16 марта (время и запуски будут определены позже)
- Хольгер Руне [12] – Даниил Медведев [5]
- Джек Дрейпер [13] – Карлос Алькарас [2]
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