14–15 марта в Индиан-Уэллс состоятся полуфинальные матчи в мужской и женской одиночных сетках.

В пятницу в пустыне пройдут полуфиналы у женщин, а в субботу – у мужчин.

Расписание полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс, пятница и субботу

Stadium 1, в ночь с 14 на 15 марта

3-й запуск: Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2] (01:00)

Ига Свентек [2] (01:00) 4-й запуск: Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] (03:00)

Stadium 1, в ночь с 15 на 16 марта (время и запуски будут определены позже)