Педри отметился тремя ассистами в последних пяти поединках

Испанский хавбек «Барселоны» Педри в последних пяти матчах во всех соревнованиях отдал три ассиста.

9 февраля состоялась встреча 23-го тура испанского чемпионата между «Севильей» и «Барселоной». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 4:1.

В предыдущих 39 матчах за «каталонцев» Педри отдал такое же количество результативных передач (3).

В этом сезоне испанец провел 35 матчей, отметившись 10 результативными действиями (4 гола, 6 ассистов). «Барселона» занимает третью строчку в турнирной таблице (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

