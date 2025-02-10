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  4. Педри отметился тремя ассистами в последних пяти поединках
Испания
10 февраля 2025, 19:43 |
74
0

Педри отметился тремя ассистами в последних пяти поединках

«Барселона» разгромно победила на выезде

10 февраля 2025, 19:43 |
74
0
Педри отметился тремя ассистами в последних пяти поединках
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Испанский хавбек «Барселоны» Педри в последних пяти матчах во всех соревнованиях отдал три ассиста.

9 февраля состоялась встреча 23-го тура испанского чемпионата между «Севильей» и «Барселоной». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 4:1.

В предыдущих 39 матчах за «каталонцев» Педри отдал такое же количество результативных передач (3).

В этом сезоне испанец провел 35 матчей, отметившись 10 результативными действиями (4 гола, 6 ассистов). «Барселона» занимает третью строчку в турнирной таблице (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Севилья - Барселона Педри
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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