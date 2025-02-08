Изменение кондиций. Антони впервые забил гол в чемпионате с 2024 года

Антони за последние два матча в футболке испанского «Бетиса» забил столько же голов в лиге (1), сколько за последние два сезона в «Манчестер Юнайтед» (37 матчей).

8 февраля состоялся поединок 23-го тура испанского чемпионата между командами «Сельта» и «Реал Бетис». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Последний раз Антони отмечался забитым мячом в чемпионате за «красных дьяволов» 27 апреля 2024 года в поединке против «Бернли» (1:1).

Гол против «Сельты» стал первым в чемпионате и вторым в этом сезоне во всех турнирах для бразильского вингера. 17 сентября 2024 года он забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в сезоне 24/25 в матче Кубка Английской лиги против «Барнсли».