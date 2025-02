Изменение кондиций. Антони впервые забил гол в чемпионате с 2024 года

Антони за последние два матча в футболке испанского «Бетиса» забил столько же голов в лиге (1), сколько за последние два сезона в «Манчестер Юнайтед» (37 матчей).

8 февраля состоялся поединок 23-го тура испанского чемпионата между командами «Сельта» и «Реал Бетис». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Последний раз Антони отмечался забитым мячом в чемпионате за «красных дьяволов» 27 апреля 2024 года в поединке против «Бернли» (1:1).

Гол против «Сельты» стал первым в чемпионате и вторым в этом сезоне во всех турнирах для бразильского вингера. 17 сентября 2024 года он забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в сезоне 24/25 в матче Кубка Английской лиги против «Барнсли».

Antony has now scored as many league goals in two matches for Real Betis as he has for Manchester United across the last two seasons (37 games).



It's his first league goal since the 27th April 2024 against Burnley. ⚽️ pic.twitter.com/fio8GGerWL