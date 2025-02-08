Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Изменение кондиций. Антони впервые забил гол в чемпионате с 2024 года
Испания
08 февраля 2025, 21:03 | Обновлено 08 февраля 2025, 21:39
266
0

Изменение кондиций. Антони впервые забил гол в чемпионате с 2024 года

Бразилец отметился первым забитым мячом за «Бетис»

08 февраля 2025, 21:03 | Обновлено 08 февраля 2025, 21:39
266
0
Изменение кондиций. Антони впервые забил гол в чемпионате с 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Антони за последние два матча в футболке испанского «Бетиса» забил столько же голов в лиге (1), сколько за последние два сезона в «Манчестер Юнайтед» (37 матчей).

8 февраля состоялся поединок 23-го тура испанского чемпионата между командами «Сельта» и «Реал Бетис». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Последний раз Антони отмечался забитым мячом в чемпионате за «красных дьяволов» 27 апреля 2024 года в поединке против «Бернли» (1:1).

Гол против «Сельты» стал первым в чемпионате и вторым в этом сезоне во всех турнирах для бразильского вингера. 17 сентября 2024 года он забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в сезоне 24/25 в матче Кубка Английской лиги против «Барнсли».

По теме:
«Это печально». Легенда Ман Юнайтед высказался об уходе Рэшфорда
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Удержали преимущество. Вильярреал минимально обыграл Лас-Пальмас
Бетис Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антони Матеус дос Сантос статистика Манчестер Юнайтед
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Футбол | 08 февраля 2025, 08:10 9
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение

Чемпион АПЛ заинтересовался Джудом Беллингемом

Суркис в конце 2024 получил 3,52 млн грн от УЕФА. Известно, за что платили
Футбол | 08 февраля 2025, 20:28 1
Суркис в конце 2024 получил 3,52 млн грн от УЕФА. Известно, за что платили
Суркис в конце 2024 получил 3,52 млн грн от УЕФА. Известно, за что платили

Григорий Суркис получает специальные выплаты от УЕФА

ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда
Футбол | 08.02.2025, 17:45
ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда
ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Футзал | 08.02.2025, 17:11
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08.02.2025, 20:13
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
07.02.2025, 14:39 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
07.02.2025, 20:16 64
Футбол
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
06.02.2025, 23:19
Другие виды
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
08.02.2025, 01:54 2
Бокс
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
07.02.2025, 21:02 4
Футбол
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
07.02.2025, 16:05 7
Футбол
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем