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  4. ВИДЕО. Триллер: Сельта вырвала победу с 0:2. На 10-й забил сам Антони!
Сельта
08.02.2025 15:00 – FT 3 : 2
Бетис
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Испания
08 февраля 2025, 17:34 |
107
0

ВИДЕО. Триллер: Сельта вырвала победу с 0:2. На 10-й забил сам Антони!

Гол бразильца не помог Бетису, кельты победили со счетом 3:2 в матче 23-го тура Ла Лиги

08 февраля 2025, 17:34 |
107
0
ВИДЕО. Триллер: Сельта вырвала победу с 0:2. На 10-й забил сам Антони!
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

8 февраля состоялся матч 23-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Бетис.

Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Кельты отыгрались с 0:2. Гости забили дважды до 22-й минуте. Вначале на 10-й отличился Антони, который был арендован у Манчестер Юнайтед. Для бразильца это первый гол в футболке зелено-белых.

Еще один мяч для Бетиса оформил Диего Льоренте. У Сельты забили Фран Бельтран, Хавьер Родригез, Виллиот Сведберг.

Ла Лига 2024/25. 23-й тур, 8 февраля

Сельта – Бетис – 3:2

Голы: Бельтран, 63, Родригез, 65, Сведберг, 87 – Антони, 10, Льоренте, 22

❗️ ВИДЕО. Триллер: Сельта вырвала победу с 0:2. На 10-й забил сам Антони!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Виллот Сведберг (Сельта).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Родригес (Сельта).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Фран Бельтран (Сельта).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Льоренте (Бетис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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