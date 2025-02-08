ВИДЕО. Триллер: Сельта вырвала победу с 0:2. На 10-й забил сам Антони!
Гол бразильца не помог Бетису, кельты победили со счетом 3:2 в матче 23-го тура Ла Лиги
8 февраля состоялся матч 23-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Бетис.
Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
Кельты отыгрались с 0:2. Гости забили дважды до 22-й минуте. Вначале на 10-й отличился Антони, который был арендован у Манчестер Юнайтед. Для бразильца это первый гол в футболке зелено-белых.
Еще один мяч для Бетиса оформил Диего Льоренте. У Сельты забили Фран Бельтран, Хавьер Родригез, Виллиот Сведберг.
Ла Лига 2024/25. 23-й тур, 8 февраля
Сельта – Бетис – 3:2
Голы: Бельтран, 63, Родригез, 65, Сведберг, 87 – Антони, 10, Льоренте, 22
❗️ ВИДЕО. Триллер: Сельта вырвала победу с 0:2. На 10-й забил сам Антони!
События матча
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