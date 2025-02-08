8 февраля состоялся матч 23-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Бетис.

Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Кельты отыгрались с 0:2. Гости забили дважды до 22-й минуте. Вначале на 10-й отличился Антони, который был арендован у Манчестер Юнайтед. Для бразильца это первый гол в футболке зелено-белых.

Еще один мяч для Бетиса оформил Диего Льоренте. У Сельты забили Фран Бельтран, Хавьер Родригез, Виллиот Сведберг.

Ла Лига 2024/25. 23-й тур, 8 февраля

Сельта – Бетис – 3:2

Голы: Бельтран, 63, Родригез, 65, Сведберг, 87 – Антони, 10, Льоренте, 22

❗️ ВИДЕО. Триллер: Сельта вырвала победу с 0:2. На 10-й забил сам Антони!

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine