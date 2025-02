ВИДЕО. Курьезный автогол. Манчестер Сити пропустил ударом с центра поля

В субботу в Англии проходят матчи 4-го раунда Кубка Англии, а один из фаворитов, Манчестер Сити, играет против команды Лейтон Ориент, которая представляет Лигу 1.

Уже на 16-й минуте вратарь Манчестер Сити Штефан Ортега оформил курьезный автогол.

Кипер проспал удар с центра поля, а мяч, ударившись в перекладину, попал в Ортегу и с рикошетом залетел в ворота. Мяч записали как автогол.

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. 🤯



The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City 😱