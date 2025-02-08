Без Калининой. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
Ангелина уступила Саснович, далее также прошли Потапова, Синякова и Бронцетти
7 февраля состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
Украинка Ангелина Калинина в трех сетах уступила Александре Саснович. Далее «нейтралка» сыграет против еще одной теннисистки без флага Анастасии Потаповой, которая прошла Эйлу Зайдель.
В полуфинальном противостоянии в нижней части сетки сойдутся Лючия Бронцетти и Катерина Синякова. Итальянка оказалась сильнее своей соотечественницы Элизабетты Коччаретто, а чешка одолела Викторию Томову.
Полуфиналы в Румынии пройдут 8 февраля.
WTA 250 Клуж Напока. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Анастасия Потапова [1] – Элла Зайдель [Q] – 6:2, 6:3
Ангелина Калинина [4] – Александра Саснович [LL] – 6:2, 4:6, 6:7 (3:7)
Нижняя часть сетки
Элизабетта Коччаретто [7] – Лючия Бронцетти – 1:6, 4:6
Катерина Синякова [5] – Виктория Томова – 6:3, 7:6 (9:7)
WTA 250 Клуж Напока. Пары 1/2 финала
Анастасия Потапова [1] – Александра Саснович [LL]
Лючия Бронцетти – Катерина Синякова [5]
And Then There Were Four.#TO2025 🧛🏻♀️ pic.twitter.com/DfCjz3qY13— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) February 7, 2025
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