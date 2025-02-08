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  4. Без Калининой. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
WTA
08 февраля 2025, 03:01 | Обновлено 08 февраля 2025, 03:35
46
0

Без Калининой. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Ангелина уступила Саснович, далее также прошли Потапова, Синякова и Бронцетти

08 февраля 2025, 03:01 | Обновлено 08 февраля 2025, 03:35
46
0
Без Калининой. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

7 февраля состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Украинка Ангелина Калинина в трех сетах уступила Александре Саснович. Далее «нейтралка» сыграет против еще одной теннисистки без флага Анастасии Потаповой, которая прошла Эйлу Зайдель.

В полуфинальном противостоянии в нижней части сетки сойдутся Лючия Бронцетти и Катерина Синякова. Итальянка оказалась сильнее своей соотечественницы Элизабетты Коччаретто, а чешка одолела Викторию Томову.

Полуфиналы в Румынии пройдут 8 февраля.

WTA 250 Клуж Напока. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Анастасия Потапова [1] – Элла Зайдель [Q] – 6:2, 6:3
Ангелина Калинина [4] – Александра Саснович [LL] – 6:2, 4:6, 6:7 (3:7)

Нижняя часть сетки

Элизабетта Коччаретто [7] – Лючия Бронцетти – 1:6, 4:6
Катерина Синякова [5] – Виктория Томова – 6:3, 7:6 (9:7)

WTA 250 Клуж Напока. Пары 1/2 финала

Анастасия Потапова [1] – Александра Саснович [LL]
Лючия Бронцетти – Катерина Синякова [5]

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Элизабетта Коччаретто Анастасия Потапова Элла Зайдель Александра Саснович Лючия Бронцетти Катерина Синякова Виктория Томова WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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