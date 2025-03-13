Киченок / Кенин – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13 марта украинская теннисистка Людмила Киченок проводит матч 1/4 финала в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Украинка вместе с Софией Кенин из США играет против первого сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).
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Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в полуфинале сыграют против пары Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.
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