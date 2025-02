«Трудные дни для футбола». Атлетико потроллил Реал, упомянув арбитров

8 февраля состоится матч 23-го тура Ла Лиги 2024/25 между мадридскими командами Атлетико и Реал.

Пресс-служба матрасников накануне встречи опубликовала пост в официальном X(Twitter)-аккаунте, потроллив вечных соперников:

«Мы хотим выразить нашу полную поддержку и солидарность со всей командой арбитров, их семьями и друзьями. Это очень трудные дни для футбольного сообщества. Крепитесь».

Главным рефери предстоящего поединка будет Сесара Сото Градо. Матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу, время старта игры – 22:00 по Киеву.

В таблице чемпионата Испании Реал с 49 очками занимает первое место. У Атлетико вторая позиция и 48 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча Реал Мадрид – Атлетико Мадрид.

We want to express our full support and solidarity to the entire team of referees, their families and friends.



These are very difficult days for the football community.



Stay strong. pic.twitter.com/d4qBR9WfcI