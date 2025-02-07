08.02.2025 22:00 - : -
Испания07 февраля 2025, 22:17 |
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Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 22:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги
07 февраля 2025, 22:17 |
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В субботу, 8 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Атлетико МадридСмотреть трансляцию
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