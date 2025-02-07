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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
08.02.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 февраля 2025, 22:17 |
110
0

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 22:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

07 февраля 2025, 22:17 |
110
0
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

В субботу, 8 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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