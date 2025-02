Впервые с 2019 года Интер проиграл матч Серии А с разницей в три мяча

«Интер» впервые с 2019 года проиграл поединок Серии А с разницей как минимум в три мяча.

6 февраля состоялась встреча 23-го тура итальянского чемпионата между «Фиорентиной» и «Интером». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Последний раз «нерадзурри» проигрывали матч Серии А с разницей в три гола 19 мая 2019 года против «Наполи» (1:4).

В этом розыгрыше чемпионата Италии «Интер» располагается на второй позиции в турнирной таблице (15 побед, 6 ничьих, 2 поражения). «Фиорентина» занимает четвертую строчку (12 побед, 6 ничьих, 5 поражений).

3 - Inter have lost a #SerieA game with at least three goals margin for the first time since May 19, 2019 against Napoli (1-4 in that case). Stop.#FiorentinaInter