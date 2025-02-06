Сенсационный разгром. Фиорентина разбила Интер в доигрывании матче Серии А
Команда Раффаеле Палладино не оставила шансов «неррадзури»
В четверг, 6 февраля, был доигран матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и миланским «Интером».
Матч принимал стадион Артемио Франки в Флоренции.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Хозяева поля сенсационно разгромили своих соперников со счетом 3:0. Дублем отметился Мойзе Кин, также гол на счет Раньери.
После этого матча «Фиорентина» с 42 очками расположилась на 4-м месте, а «Интер» с 51 баллом остался на 2-й позиции.
1 декабря 2024 матч был прерван на 17 мин при счете 0:0, когда Эдоардо Бове потерял сознание.
Серия А. 14-й тур
Фиорентина – Интер – 3:0
Голы: Раньери, 59, Кин, 68, 89
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рыбакина vs Жабер, Вондроушова vs Бенчич, Фернандес vs Крюгер, Линетт vs Носкова
Хозяева поля не оставили шансов гостям