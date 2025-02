26 лет назад Сульшер оформил покер в ворота Ноттингема, выйдя на замену

6 февраля 1999 года Уле Гуннар Сульшер в матче против «Ноттингем Форест» стал первым игроком в истории Английской Премьер-лиги, который забил 4 гола, выйдя на замену.

Норвежский нападающий появился на поле на 71-й минуте и оформил покер в течение 23 минут (80, 87, 90, 94). «Манчестер Юнайтед» победил в том поединке со счетом 8:1.

За «красных дьяволов» Сульшер сыграл 366 матчей, забил 126 голов и отдал 57 ассистов. Вместе с клубом он выиграл 6 титулов АПЛ (1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07), 2 Кубка Англии (1998/99, 2003/04), 2 Суперкубка Англии (1996, 2003) и Лигу чемпионов (1998/99).

ON THIS DAY: In 1999, Ole Gunnar Solskjaer became the first player in Premier League history to score 4 goals as a substitute during Man United's 8-1 win at Nottingham Forest.



◎ 71' Subbed on 🔄

◉ 80' Scores ⚽

◉ 87' Scores ⚽

◉ 90' Scores ⚽

◉ 94 'Scores ⚽



