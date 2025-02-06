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Кубок Англии
06 февраля 2025, 02:31 |
31
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Ньюкасл вышел во второй финал Кубка лиги за последние три сезона

Второй финалист определится в противостоянии «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

06 февраля 2025, 02:31 |
31
0
Ньюкасл вышел во второй финал Кубка лиги за последние три сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» дошел до второго финала Кубка Лиги за последние три сезона (2022/23, 2024/25).

5 февраля состоялся матч 1/2 Кубка английской лиги на «Сент-Джеймс Парк» между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. По сумме двух матчей (4:0) «Ньюкасл» выходит в финал турнира.

До этого английский клуб лишь один раз в своей истории выходил в финал Кубка Лиги – в сезоне 1975/76.

Второй финалист будет определен 6 февраля в противостоянии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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