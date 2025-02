Ньюкасл вышел во второй финал Кубка лиги за последние три сезона

«Ньюкасл» дошел до второго финала Кубка Лиги за последние три сезона (2022/23, 2024/25).

5 февраля состоялся матч 1/2 Кубка английской лиги на «Сент-Джеймс Парк» между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. По сумме двух матчей (4:0) «Ньюкасл» выходит в финал турнира.

До этого английский клуб лишь один раз в своей истории выходил в финал Кубка Лиги – в сезоне 1975/76.

Второй финалист будет определен 6 февраля в противостоянии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

2/3 - Newcastle have reached their second League Cup final in the last three seasons (also 2022-23), more than they managed in their first 62 participations in the competition beforehand (one in 1975-76). Wembley. pic.twitter.com/eMeI9B9FKE