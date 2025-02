ОФИЦИАЛЬНО. Снова контракт на 8 лет. Челси подписал полузащитника

Клуб АПЛ Челси объявил о переходе центрального полузащитника Сент-Этьена Матиса Амугу. Лондонцы по привычке последнего времени оформил долгосрочный контракт – на 8 лет.

Трансфер оценивается в 12-13 миллионов фунтов.

19-летний игрок в нынешнем сезоне провел 17 матчей в Лиге 1.



Chelsea is pleased to announce the signing of Saint-Etienne midfielder, Mathis Amougou. 💙 pic.twitter.com/lqeMYWQguE