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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Снова контракт на 8 лет. Челси подписал полузащитника
Англия
04 февраля 2025, 20:16 |
992
1

ОФИЦИАЛЬНО. Снова контракт на 8 лет. Челси подписал полузащитника

Амугу перебрался в лондонскую команду из Сент-Этьена

04 февраля 2025, 20:16 |
992
1
ОФИЦИАЛЬНО. Снова контракт на 8 лет. Челси подписал полузащитника
ФК Челси. Матис Амугу

Клуб АПЛ Челси объявил о переходе центрального полузащитника Сент-Этьена Матиса Амугу. Лондонцы по привычке последнего времени оформил долгосрочный контракт – на 8 лет.

Трансфер оценивается в 12-13 миллионов фунтов.

19-летний игрок в нынешнем сезоне провел 17 матчей в Лиге 1.

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Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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Комментарии 1
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Lulinnha
Как обычно традиция. Черный и с дредами...
Понятно почему они Судакова не хотят... 
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