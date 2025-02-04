Англия04 февраля 2025, 20:16 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Снова контракт на 8 лет. Челси подписал полузащитника
Амугу перебрался в лондонскую команду из Сент-Этьена
04 февраля 2025, 20:16 |
992
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Клуб АПЛ Челси объявил о переходе центрального полузащитника Сент-Этьена Матиса Амугу. Лондонцы по привычке последнего времени оформил долгосрочный контракт – на 8 лет.
Трансфер оценивается в 12-13 миллионов фунтов.
19-летний игрок в нынешнем сезоне провел 17 матчей в Лиге 1.
Chelsea is pleased to announce the signing of Saint-Etienne midfielder, Mathis Amougou. 💙 pic.twitter.com/lqeMYWQguE— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 4, 2025
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