Топ-клубы Серии А и Бундеслиги желают приобрести партнера Ярмолюка
Кевин Шаде заинтересовал руководство «Милана» и «Боруссии» Дортмунд
23-летний футболист «Брентфорда», а также партнер украинца Егора Ярмолюка, Кевин Шаде попал на радары известных клубов из топ-5 лиг Европы.
Итальянский инсайдер Фабрицио Инсайдер сообщил, что «Боруссия» Дортмунд и «Милана» заинтересованы в трансфере футболиста.
Немецкий коллектив готов приступить к активным переговорам, если команду покинет Карим Адейем. В то время как «Милан» рассматривает вариант перехода нападающего в летнее трансферное окно.
Шаде выступает за «Брентфорд» с лета 2023 года. На счету нападающего 59 матчей за английскую команду, кроме того, Кевин отдал пять ассистов и забил девять мячей.
🚨🇩🇪 Kevin Schade remains high on Borussia Dortmund list for this week if Adeyemi leaves the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025
Schade scored the winning goal for Brentford last weekend and he’s also appreciated by AC Milan eventually for the summer window. pic.twitter.com/jUzHz0gqLs
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