Топ-клубы Серии А и Бундеслиги желают приобрести партнера Ярмолюка

23-летний футболист «Брентфорда», а также партнер украинца Егора Ярмолюка, Кевин Шаде попал на радары известных клубов из топ-5 лиг Европы.

Итальянский инсайдер Фабрицио Инсайдер сообщил, что «Боруссия» Дортмунд и «Милана» заинтересованы в трансфере футболиста.

Немецкий коллектив готов приступить к активным переговорам, если команду покинет Карим Адейем. В то время как «Милан» рассматривает вариант перехода нападающего в летнее трансферное окно.

Шаде выступает за «Брентфорд» с лета 2023 года. На счету нападающего 59 матчей за английскую команду, кроме того, Кевин отдал пять ассистов и забил девять мячей.