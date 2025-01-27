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Англия
27 января 2025, 15:58 | Обновлено 27 января 2025, 16:01
169
0

Топ-клубы Серии А и Бундеслиги желают приобрести партнера Ярмолюка

Кевин Шаде заинтересовал руководство «Милана» и «Боруссии» Дортмунд

27 января 2025, 15:58 | Обновлено 27 января 2025, 16:01
169
0
Топ-клубы Серии А и Бундеслиги желают приобрести партнера Ярмолюка
IMAGO. Кевин Шаде

23-летний футболист «Брентфорда», а также партнер украинца Егора Ярмолюка, Кевин Шаде попал на радары известных клубов из топ-5 лиг Европы.

Итальянский инсайдер Фабрицио Инсайдер сообщил, что «Боруссия» Дортмунд и «Милана» заинтересованы в трансфере футболиста.

Немецкий коллектив готов приступить к активным переговорам, если команду покинет Карим Адейем. В то время как «Милан» рассматривает вариант перехода нападающего в летнее трансферное окно.

Шаде выступает за «Брентфорд» с лета 2023 года. На счету нападающего 59 матчей за английскую команду, кроме того, Кевин отдал пять ассистов и забил девять мячей.

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Кевин Шаде чемпионат Италии по футболу Милан Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Серия A трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Егор Ярмолюк
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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