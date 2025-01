Топ-клубы Серии А и Бундеслиги желают приобрести партнера Ярмолюка

23-летний футболист «Брентфорда», а также партнер украинца Егора Ярмолюка, Кевин Шаде попал на радары известных клубов из топ-5 лиг Европы.

Итальянский инсайдер Фабрицио Инсайдер сообщил, что «Боруссия» Дортмунд и «Милана» заинтересованы в трансфере футболиста.

Немецкий коллектив готов приступить к активным переговорам, если команду покинет Карим Адейем. В то время как «Милан» рассматривает вариант перехода нападающего в летнее трансферное окно.

Шаде выступает за «Брентфорд» с лета 2023 года. На счету нападающего 59 матчей за английскую команду, кроме того, Кевин отдал пять ассистов и забил девять мячей.

🚨🇩🇪 Kevin Schade remains high on Borussia Dortmund list for this week if Adeyemi leaves the club.



Schade scored the winning goal for Brentford last weekend and he’s also appreciated by AC Milan eventually for the summer window. pic.twitter.com/jUzHz0gqLs