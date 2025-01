Индзаги одержал 200-ю победу на тренерском посту в Серии А

26 января в рамках 22-го тура чемпионата Италии состоялась встреча между командами «Лечче» и «Интер». Матч завершился со счетом 4:0 победой гостей. Забитыми мячами отметились Фраттези, Лаутаро Мартинес, Дюмфрис и Тареми.

Выигрыш над «Лечче» стал для Симеоне Индзаги 200-й победой на посту тренера в Серии А. Также Индзаги побил рекорд Массимилиано Аллегри, став менеджером которому понадобилось меньше всего игр чтобы достичь отметки в 200 выигранных матчей (332 против 338).

В текущем розыгрыше итальянского чемпионата «Интер» занимает вторую строчку с 50 очками (15 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

