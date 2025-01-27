Моуриньо повлиял. Партнер Роналду находится в шаге от перехода в Фенербахче

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Андерсон Талиска договорился о контракте с турецким грандом
Атакующий полузащитник команды «Аль-Наср» Андерсон Талиска в ближайшее время присоединится к турецкому топ-клубу «Фенербахче».
По информации итальянского инсайдера представители обоих клубов достигли договоренности по трансферу футболиста. Игрок подпишет контракт с турецким коллективом до конца 2026 года.
Планируется, что Талиска в течение нескольких дней прибудет в Турцию и пройдет медицинское обследование.
Ранее Андерсон выступал в чемпионате Турции, однако бразилец представлял цвета «Бешикташа».
К клубу «Аль-Наср» Андерсон присоединился в 2021 году. За период проведенный в команде 30-летний спортсмен отыграл 104 матча, в которых оформил 76 голов и десять ассистов.
🟡🔵 Anderson Talisca leaves Al Nassr to join Fenerbahçe, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025
Agreement in place between the clubs and contract until June 2026 for Talisca.
Medical booked and travel planned. pic.twitter.com/SS4s1Mf2UU
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