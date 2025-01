Моуриньо повлиял. Партнер Роналду находится в шаге от перехода в Фенербахче

Атакующий полузащитник команды «Аль-Наср» Андерсон Талиска в ближайшее время присоединится к турецкому топ-клубу «Фенербахче».

По информации итальянского инсайдера представители обоих клубов достигли договоренности по трансферу футболиста. Игрок подпишет контракт с турецким коллективом до конца 2026 года.

Планируется, что Талиска в течение нескольких дней прибудет в Турцию и пройдет медицинское обследование.

Ранее Андерсон выступал в чемпионате Турции, однако бразилец представлял цвета «Бешикташа».

К клубу «Аль-Наср» Андерсон присоединился в 2021 году. За период проведенный в команде 30-летний спортсмен отыграл 104 матча, в которых оформил 76 голов и десять ассистов.

