Эдерсон – голкипер с наибольшим количеством ассистов в истории АПЛ

25 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги на поле встретились команды «Манчестер Сити» и «Челси». Поединок завершился победой «горожан» со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Нони Мадуэке, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

Эдерсон в этом матче записал на свой счет ассист, который стал для него вторым в этом сезоне и пятым в карьере в АПЛ. Бразильский голкипер сравнялся с Полом Робинсоном по количеству ассистов среди вратарей и занял первое место среди голкиперов по количеству результативных передач в истории АПЛ (5).

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Эдерсон провел 15 матчей, пропустил 20 голов и сыграл 3 раза на «ноль». «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице соревнования, имея в своем активе 41 очко (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

