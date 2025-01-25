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Англия
25 января 2025, 22:06 | Обновлено 25 января 2025, 23:34
341
0

Эдерсон – голкипер с наибольшим количеством ассистов в истории АПЛ

В матче против «Челси» бразилец отметился пятым ассистом в английском чемпионате

25 января 2025, 22:06 | Обновлено 25 января 2025, 23:34
341
0
Эдерсон – голкипер с наибольшим количеством ассистов в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Едерсон

25 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги на поле встретились команды «Манчестер Сити» и «Челси». Поединок завершился победой «горожан» со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Нони Мадуэке, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

Эдерсон в этом матче записал на свой счет ассист, который стал для него вторым в этом сезоне и пятым в карьере в АПЛ. Бразильский голкипер сравнялся с Полом Робинсоном по количеству ассистов среди вратарей и занял первое место среди голкиперов по количеству результативных передач в истории АПЛ (5).

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Эдерсон провел 15 матчей, пропустил 20 голов и сыграл 3 раза на «ноль». «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице соревнования, имея в своем активе 41 очко (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

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Эдерсон Манчестер Сити Челси Манчестер Сити - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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