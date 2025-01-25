Эдерсон – голкипер с наибольшим количеством ассистов в истории АПЛ
В матче против «Челси» бразилец отметился пятым ассистом в английском чемпионате
25 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги на поле встретились команды «Манчестер Сити» и «Челси». Поединок завершился победой «горожан» со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Нони Мадуэке, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.
Эдерсон в этом матче записал на свой счет ассист, который стал для него вторым в этом сезоне и пятым в карьере в АПЛ. Бразильский голкипер сравнялся с Полом Робинсоном по количеству ассистов среди вратарей и занял первое место среди голкиперов по количеству результативных передач в истории АПЛ (5).
В текущем розыгрыше Премьер-лиги Эдерсон провел 15 матчей, пропустил 20 голов и сыграл 3 раза на «ноль». «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице соревнования, имея в своем активе 41 очко (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).
No goalkeeper has provided more assists in Premier League history than Ederson.— Squawka (@Squawka) January 25, 2025
He moves level with Paul Robinson on 5. 🧤🅰️ pic.twitter.com/AfL6zoEeZB
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