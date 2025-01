РФШ одержал третью победу в истории Латвии в еврокубках

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Даугава» состоялась встреча между командами «РФШ» и «Аякс». Поединок завершился минимальной победой хозяев поля (1:0). Единственным забитым мячом отметился Маркхиев.

Победа против нидерландской команды стала третьей победой для латвийских команд в крупном европейском соревновании. Первой была победа «Сконто Рига» над «Реалом Вальядолид» в 1997 году, вторая – над «Видзев Лодзь» в 1999.

В текущем розыгрыше ЛЕ «РФШ» находится на 30-м месте в турнирной таблице соревнования, имея в своем активе 5 очков (1 победа, 2 ничьих, 4 поражения).

