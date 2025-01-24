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Лига Европы
24 января 2025, 11:05 | Обновлено 24 января 2025, 12:17
515
0

РФШ одержал третью победу в истории Латвии в еврокубках

Произошло это в матче против «Аякса»

24 января 2025, 11:05 | Обновлено 24 января 2025, 12:17
515
0
РФШ одержал третью победу в истории Латвии в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Даугава» состоялась встреча между командами «РФШ» и «Аякс». Поединок завершился минимальной победой хозяев поля (1:0). Единственным забитым мячом отметился Маркхиев.

Победа против нидерландской команды стала третьей победой для латвийских команд в крупном европейском соревновании. Первой была победа «Сконто Рига» над «Реалом Вальядолид» в 1997 году, вторая – над «Видзев Лодзь» в 1999.

В текущем розыгрыше ЛЕ «РФШ» находится на 30-м месте в турнирной таблице соревнования, имея в своем активе 5 очков (1 победа, 2 ничьих, 4 поражения).

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РФШ Рига Аякс Лига Европы статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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