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  4. Документы подписаны. Ман Сити завершил топовый трансфер за 75 млн евро
Англия
22 января 2025, 20:04 |
2161
6

Документы подписаны. Ман Сити завершил топовый трансфер за 75 млн евро

Омар Мармуш станет игроком английского гранда

22 января 2025, 20:04 |
2161
6
Документы подписаны. Ман Сити завершил топовый трансфер за 75 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Трансфер египетского нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша в «Манчестер Сити» завершен, сообщает Фабрицио Романо.

Сегодня были подписаны все необходимые документы, английский клуб уже вскоре объявит о подписании официально.

Как сообщалось ранее, зарплата Мармуша в «Манчестер Сити» будет достигать 16-17 миллионов евро в год, а сумма трансфера составит 75 миллионов евро + 5 миллионов евро бонусами.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 14 ассистов.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Lulinnha
Лысый шарлатан получил своего салаха.
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VovanSidorovi4
Что тут типового,
Переплатить минимум 30 лимонов
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0
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Harun Bakircioğlu
Ну этот трансфер более-менее, лучше чем два предыдущих.
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0
Saar
а. То вже думав, що ще один узбек
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0
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