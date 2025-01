Документы подписаны. Ман Сити завершил топовый трансфер за 75 млн евро

Трансфер египетского нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша в «Манчестер Сити» завершен, сообщает Фабрицио Романо.

Сегодня были подписаны все необходимые документы, английский клуб уже вскоре объявит о подписании официально.

Как сообщалось ранее, зарплата Мармуша в «Манчестер Сити» будет достигать 16-17 миллионов евро в год, а сумма трансфера составит 75 миллионов евро + 5 миллионов евро бонусами.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 14 ассистов.

🔵🇪🇬 Manchester City and Eintracht Frankfurt have signed all documents for Omar Marmoush deal. pic.twitter.com/66WwrQocWg