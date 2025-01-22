Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Великолепный гол, не правда ли?» Рафинья отреагировал на дикий ляп Трубина
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 11:37 | Обновлено 22 января 2025, 11:52
398
0

«Великолепный гол, не правда ли?» Рафинья отреагировал на дикий ляп Трубина

Бразилец рад забить в ворота «Бенфики»

22 января 2025, 11:37 | Обновлено 22 января 2025, 11:52
398
0
«Великолепный гол, не правда ли?» Рафинья отреагировал на дикий ляп Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на курьезный гол в ворота «Бенфики», который он забил после ошибки украинского голкипера Анатолия Трубина.

– Первый гол – самый странный, который вы забивали?

– Это был отличный гол, не правда ли? У меня очень болела голова, но главное, что мяч попал в сетку, – лаконично сказал Рафинья.

Ранее главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже отреагировал на ошибку Анатолия Трубина

По теме:
ВИДЕО. Реакция Флика на камбэк в матче Бенфика 4:5 Барселона
ВИДЕО. Месси – нет, Винисиус – да. Звезда Реала – в новой рекламе Pepsi
Олег ШЕЛАЕВ: «Брест – скоростная команда, умело контратакует»
Рафинья Диас Анатолий Трубин Барселона Бенфика Бенфика - Барселона Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Barca Universal
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Будущий соперник Шахтера в ЛЧ уволил главного тренера
Футбол | 22 января 2025, 10:15 5
ОФИЦИАЛЬНО. Будущий соперник Шахтера в ЛЧ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Будущий соперник Шахтера в ЛЧ уволил главного тренера

Нури Шахин покинул пост коуча дортмундской «Боруссии»

Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Футбол | 21 января 2025, 19:29 451
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая

Команде Шовковского пришлось спасаться от поражения в два мяча по ходу игры

«Я не хочу унизить Динамо». Кучер назвал лучший клуб УПЛ
Футбол | 22.01.2025, 11:11
«Я не хочу унизить Динамо». Кучер назвал лучший клуб УПЛ
«Я не хочу унизить Динамо». Кучер назвал лучший клуб УПЛ
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 22.01.2025, 08:24
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
Бокс | 22.01.2025, 07:48
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
21.01.2025, 08:04
Бокс
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
20.01.2025, 17:22 64
Футбол
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул
Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул
20.01.2025, 16:56 1
Бокс
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
21.01.2025, 11:58 2
Футбол
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем