«Великолепный гол, не правда ли?» Рафинья отреагировал на дикий ляп Трубина
Бразилец рад забить в ворота «Бенфики»
Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на курьезный гол в ворота «Бенфики», который он забил после ошибки украинского голкипера Анатолия Трубина.
– Первый гол – самый странный, который вы забивали?
– Это был отличный гол, не правда ли? У меня очень болела голова, но главное, что мяч попал в сетку, – лаконично сказал Рафинья.
Ранее главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже отреагировал на ошибку Анатолия Трубина
Is the first goal the strangest goal you have ever scored?— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 21, 2025
Raphinha: "It was a great goal, wasn't it? My head hurt a lot, but the important thing is that the ball went in." *laughs* pic.twitter.com/PtZnXE22AP
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