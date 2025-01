«Великолепный гол, не правда ли?» Рафинья отреагировал на дикий ляп Трубина

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на курьезный гол в ворота «Бенфики», который он забил после ошибки украинского голкипера Анатолия Трубина.

– Первый гол – самый странный, который вы забивали?

– Это был отличный гол, не правда ли? У меня очень болела голова, но главное, что мяч попал в сетку, – лаконично сказал Рафинья.

