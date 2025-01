Впервые с 2012 года Эвертон выиграл домашний матч АПЛ против Тоттенхэма

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на «Гудисон Парк» состоялся поединок между командами «Эвертон» и «Тоттенхэм». Матч завершился победой хозяев поля (3:2). Голами отметились Калверт-Льюин, Ндиайе, Грей (автогол), Кулушевски и Ришарлисон.

Победа против «шпор» стала для «Эвертона» первой в лиге за последние 13 домашних матчей. Последний раз они обыгрывали «Тоттенхэм» в чемпионате дома в декабре 2012 года.

В этом сезоне «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 20 очков (4 победы, 8 ничьих, 9 поражений).

